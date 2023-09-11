



Соблюдение выделенных полос для автобусов: какова ситуация в разных городах

Желание министра транспорта Мири Регев отменить автобусные полосы в Израиле вызвало множество откликов, но на данный момент местные власти Израиля, включая Ашдод, Герцлию и Хайфу, даже не обеспечивают их соблюдение. Об этом свидетельствуют уклончивые ответы муниципалитетов на запросы, поданные Ассоциацией за безопасное вождение в Израиле “Ор Ярок”.



Муниципалитет Ашдода сообщил, что правоприменение не соблюдается, но “видно, что общественность уважает маркировку, за некоторыми исключениями”. Муниципалитет Герцлии заявил, что совсем недавно были открыты полосы общественного транспорта, и в течение года начнут приниматься меры по обеспечению соблюдения закона. Муниципалитет Хадеры отметил, что в городе нет никаких мер по ограничению на автобусных полосах.



Муниципалитет Холона также признал, что еще не начал следить за соблюдением правил на своих автобусных полосах, а муниципалитет Хайфы, где большая часть городских автобусных полос предназначена для Metronit, настаивал на том, что за обеспечение соблюдения правил отвечает полиция.



Муниципалитет Петах-Тиквы подписал соглашения, поощряющие правоприменение, а муниципалитет Кирьят-Аты утверждает, что правоприменение находится в руках государственной компании Netvei Ayalon. Муниципалитеты Бат-Яма и Беэр-Шева просто заявили, что у них нет камер контроля, а муниципалитет Рош-ха-Аин подтвердил отсутствие правоприменения относительно общественного транспорта.



При этом бюджет на создание автобусных полос в 2021-2026 годах составляет 7 млрд шекелей.



В некоторых городах существуют специальные полосы для автобусов. Согласно данным, в 2022 году в Тель-Авиве, где больше автобусных полос, чем в любом другом городе Израиля, было выписано 203 000 билетов на общую сумму штрафов в 127 млн шекелей. Иерусалим выписал 208 000 штрафов на сумму 104 млн шекелей в виде штрафов. Бней-Брак за три года выписал более 78 000 билетов на сумму 40 млн шекелей штрафов, а за последние два года Рамат-Ган выписал 20 500 штрафов на общую сумму 11,4 млн шекелей.



В связи с отсутствием правоприменения в Законе об экономических мерах госбюджета прошлого года предложено создать в Министерстве транспорта подразделение по обеспечению соблюдения правил, которое будет следить за нарушением правил использования полос для автобусов. После обсуждений полномочия подразделения были урезаны, и было решено, что оно будет обеспечивать соблюдение только на междугородних дорогах.



Создание подразделения, согласно пояснительной записке к Закону об экономическом порядке, связано с тем, что наличие выделенных полос позволяет автобусам совершать рейсы на 20% быстрее. Однако для оптимизации использования полос для автобусов необходимо обеспечить соблюдение правил.

В Министерстве транспорта заявили, что “вопреки отчету, за последние шесть месяцев этот вопрос резко продвинулся вперед” – было проведено множество обсуждений, а работа подразделения по обеспечению соблюдения находится “на продвинутой стадии”.

