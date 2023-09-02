



Собчак – Белому ”Доносить на коллег – последнее дело!”

Ксения Собчак считает, что “Анатолий Белый приложил руку” к отмене гастролей “Ленкома” в Израиле, заявив, что “спектакль “Поминальная молитва” на Святой земле – кощунство”.



Собчак не понравились действия Белого, по ее мнению, “актер повел себя некрасиво по отношению к коллегам, с которыми раньше работал”.



“Кто бы что ни поддерживал, доносить на коллег – последнее дело. Участие Белого в петиции – в чистом виде донос. Куда “Ленкому“ надо было ехать с этим спектаклем, в Палестину?” – саркастически спрашивает Ксения.



При этом руководству театра тоже досталось.



“Ленком”, вас не оправдываю! Что это вообще было? Кто писал письмо? Мы бы хотели знать героев в лицо! “Грязные ручонки, визгливое кликушество” – лексика газеты “Правда”, – сказала журналистка в своем шоу “Осторожно: Собчак”.



В прошлом году Анатолий Белый вместе с женой и детьми уехал в Израиль. Письмо, о котором упомянула Ксения, появилось на официальном сайте учреждения три дня назад.



“Мы считаем Израиль демократической страной и очень рассчитываем получить оценку официальных властей разнузданному и разрушительному поведению, с которым мы столкнулись заочно, а наши российские коллеги уже очно. На “Ленком Марка Захарова“ и его сотрудников обрушился шквал помойного словоблудия низкого пошиба, перемежающегося с угрозами „местечковой коммунальной кухни“. К сожалению, никакой внятной позиции от государственного театра и от властей Израиля, как и гарантий безопасности, мы не получили”, – заявили в театре.



Белый покинул Россию после начала войны в Украине. Артист доиграл сезон в МХТ, в котором проработал 20 лет, и репатриировался в Израиль.