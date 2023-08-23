



Собака жестко подставила хозяина всего за неделю до его свадьбы

Собака съела паспорт жителя Бостона всего за неделю до того, хозяин собирался жениться на своей возлюбленной в Италии.



В комментарии газете "Boston Herald Донато Фраттароли рассказал, что ушел со своей невестой в мэрию для заполнения анкеты, когда их питомец нашел себе "новую игрушку".



"Наш очень милый полуторагодовалый золотистый ретривер решил, что, возможно, он не хочет, чтобы мы уехали жениться. Поэтому он запрыгнул на стойку и решил, что мой паспорт — это новая милая игрушка, с которой можно поиграть", — рассказал жених.



В итоге, будущим молодоженам пришлось обратились в офисы депутата Стивена Линча и сенатора Эда Марки, чтобы ускорить процесс восстановления документа. Фраттароли пообещали, что он получит паспорт менее чем за сутки до вылета в Италию.