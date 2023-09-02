



Со взрослыми нельзя: стало известно о правилах для детей принца Уильяма

Дети принца и принцессы Уэльских Уильяма и Кейт Миддлтон должны придерживаться строгих королевских правил.



По данным газеты Mirror, на мероприятиях, где присутствуют взрослые гости, Джорджу, Луи и Шарлотте запрещается ужинать за общим столом с мамой и папой.



Наследники Уильяма вынуждены уходить в детскую комнату и отведывать там еду с другими малышами.



Садиться за общий стол со взрослыми на этих скучных мероприятиях им будет нельзя до тех пор, пока они не освоят "искусство вежливой беседы". Такие правила применялись и для самого принца Уильяма с братом Гарри, когда те были маленькими.