



Снова свободен: Леонардо Ди Каприо расстался с молодой моделью

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо и расстался со своей девушкой, 25-летней моделью Камилой Морроне.



Об этом сообщает издание People со ссылкой на свои источники.



Пара была в отношениях 4 года. Первый выход в свет Ди Каприо и Морроне состоялся на церемонии "Оскар" в 2020 году.



Причина разрыва не уточняется. Актер и модель, в основном, держали в тайне свои отношения. Представители Ди Каприо, как отмечается, отказались от комментариев.