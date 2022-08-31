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Снова свободен: Леонардо Ди Каприо расстался с молодой моделью
31.08.2022 11:42 Ольга Белозерова

Снова свободен: Леонардо Ди Каприо расстался с молодой моделью

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо и расстался со своей девушкой, 25-летней моделью Камилой Морроне. 

Об этом сообщает издание People со ссылкой на свои источники.

Пара была в отношениях 4 года. Первый выход в свет Ди Каприо и Морроне состоялся на церемонии "Оскар" в 2020 году. 

Причина разрыва не уточняется. Актер и модель, в основном, держали в тайне свои отношения. Представители Ди Каприо, как отмечается, отказались от комментариев. 

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