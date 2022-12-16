



Снимки инопланетных существ, выползающих из моря, вызвали панику

Южноафриканец вызвал истерию в соцсетях после того, как опубликовал леденящие душу фотографии существ, похожих на "безголовых осьминогов", выползающих из воды.



Снимки были опубликованы в Facebook и вскоре привлекли множество неравнодушных комментаторов.

"Реакция меня удивила", — сказал Ян Форстер новостному каналу, рассказывая о фотографиях, которые он сделал в своем родном городе Стилл-Бей в Южной Африке.



«Я думал, что люди будут смеяться над этим, но они восприняли это чрезвычайно серьезно", - добавил он.



В действительности на страшных картинках были изображены засохшие растения алоэ вера, которые вынесло на пляж из пустыни.



Комментаторы интересовались, безопасно ли заходить в воду, писали, что отменяют отпуск и предлагали вызвать силы безопасности. Некоторые неравнодушные люди даже удосужились отправить фотографии ученым и муниципалитету.

