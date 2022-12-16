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Снимки инопланетных существ, выползающих из моря, вызвали панику
16.12.2022 14:45 Евгения Маркова

Снимки инопланетных существ, выползающих из моря, вызвали панику

Южноафриканец вызвал истерию в соцсетях после того, как опубликовал леденящие душу фотографии существ, похожих на "безголовых осьминогов", выползающих из воды.

Снимки были опубликованы в Facebook и вскоре привлекли множество неравнодушных комментаторов.
"Реакция меня удивила", — сказал Ян Форстер новостному каналу, рассказывая о фотографиях, которые он сделал в своем родном городе Стилл-Бей в Южной Африке.

«Я думал, что люди будут смеяться над этим, но они восприняли это чрезвычайно серьезно", - добавил он.

В действительности на страшных картинках были изображены засохшие растения алоэ вера, которые вынесло на пляж из пустыни.

Комментаторы интересовались, безопасно ли заходить в воду, писали, что отменяют отпуск и предлагали вызвать силы безопасности. Некоторые неравнодушные люди даже удосужились отправить фотографии ученым и муниципалитету.
 

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