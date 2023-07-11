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Снегопад в Африке: жители Йоханнесбурга не видели такой погоды больше 10 лет
11.07.2023 03:45 Евгения Маркова

Снегопад в Африке: жители Йоханнесбурга не видели такой погоды больше 10 лет

Жители крупнейшего города Южной Африки Йоханнесбурга были ошеломлены первым снегопадом более чем за десятилетие в понедельник, а некоторые дети впервые увидели снег.

В то время как в некоторых частях Южной Африки в зимние месяцы южного полушария регулярно выпадает снег с июня по август, в Йоханнесбурге в последний раз снег был в августе 2012 года.

Метеорологическая служба Южной Африки выпустила предупреждения из-за холодного фронта, обрушившегося на провинцию Гаутенг, в состав которой входят Йоханнесбург и столица Претория.
 

 

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