



Снег исчезает: горнолыжные курорты Европы обанкротятся из-за потепления

По мнению европейских ученых, если глобальное потепление приведет к повышению средней температуры на Земле на 2 градуса по Цельсию, то 53% горнолыжных курортов в Европе может столкнуться с дефицитом снега.



Об этом утверждается в исследовании, опубликованном изданием Nature Climate Change.



Так, при более серьезном сценарии, когда средняя температура увеличится на 4 градуса по Цельсию, проблемы с нехваткой снега затронут уже 98% курортов.



Ученые подчеркивают, что горнолыжный туризм имеет значительное экономическое значение для горных районов Европы. Почти половина всех курортов для лыжников и сноубордистов находится в европейских странах. Этот сектор экономики оценивается в более чем $32 млрд.



Исследователи предупреждают, что производство искусственного снега может лишь частично решить проблему дефицита снега, но это также приведет к увеличению выбросов углекислого газа, усугубляя проблему глобального потепления.



Согласно Парижскому соглашению, целью является ограничение глобального потепления до 2 градусов по Цельсию к 2100 году.



Отмечается, что было изучено 2,2 тыс. курортов от Исландии до Турции и разработаны модели для возможных сценариев.



В последние годы многие европейские страны сталкиваются с экстремальной жарой в летний сезон, и метеорологи регистрируют рекордные температуры. В 2022 году многие горнолыжные курорты, включая Францию и Швейцарию, ограничили свою работу из-за недостатка снега перед новогодними праздниками.