



Сможет нырять в бассейн: стало известно о роскошных условиях ареста Блиновской

На отправленную под домашний арест российскую блогершу-миллиардершу Елену Блиновскую наденут "модернизированный электронный браслет".



Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.



Он утверждает, будто этот браслет не будет натирать арестованной ног. Более того, с ним даже можно быть нырять в бассейн.



"По нашим данным, во время домашнего ареста блогерша получит новую версию устройства, в которой доработан целый ряд недостатков. В браслете Блиновской имеется тепловой датчик, который следит за тем, чтобы он был именно на теле", - сказано в сообщении.



По словам источника из ФСИН, незаметно Блиновская снять браслет не сможет.



"Зато с ним можно погружаться в воду на 5 метров, однако не больше чем на 15 минут. В комплекте с браслетом идут пять эластичных ремней с новым креплением. Стоимость такого "аксессуара" составит около 9 тысяч рублей", - отмечает Telegram-канал.



Уточняется, что в роскошном особняке блогерши в Истре будет установлено специальное оборудование, которое позволит следить за тем, как Блиновская соблюдает домашний арест.

