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СМИ: Земфира получила французский паспорт и открыла бизнес в РФ
31.05.2023 17:17 Алина Груднева

СМИ: Земфира получила французский паспорт и открыла бизнес в РФ

Покинувшая Россию певица Земфира получила французское гражданство.

По данным российских СМИ, артистка приобрела в этой стране жилье.

В РФ Земфире приписали статус так называемого "иноагента", поскольку она открыто выступила против войны в Украине.

В мае появилась информация о том, что она намерена обжаловать решение российского минюста.

В свою очередь, сообщается, что Земфира, несмотря на свою позицию, "с концами" отказываться от РФ не намерена. По словам журналистов, певица зарегистрировала в Москве новый бизнес.

Новое юрлицо было внесено в реестр в российской столице 24 мая. ООО "Родина" будет заниматься звукозаписью и изданием пластинок.

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