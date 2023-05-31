



СМИ: Земфира получила французский паспорт и открыла бизнес в РФ

Покинувшая Россию певица Земфира получила французское гражданство.



По данным российских СМИ, артистка приобрела в этой стране жилье.



В РФ Земфире приписали статус так называемого "иноагента", поскольку она открыто выступила против войны в Украине.



В мае появилась информация о том, что она намерена обжаловать решение российского минюста.



В свою очередь, сообщается, что Земфира, несмотря на свою позицию, "с концами" отказываться от РФ не намерена. По словам журналистов, певица зарегистрировала в Москве новый бизнес.



Новое юрлицо было внесено в реестр в российской столице 24 мая. ООО "Родина" будет заниматься звукозаписью и изданием пластинок.