



СМИ: внук Пугачевой получил квартиру на Манхэттене

Внук примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Никита Пресняков, попавший под волну частичной мобилизации в РФ, переехал в США вместе со своей женой Аленой Красновой.



По данным издания "СтарХит", молодой человек обосновался на Манхэттене в Нью-Йорке.



Источники утверждают, будто Пресняков младший живет в квартире одного из самых фешенебельных районов мегаполиса, которая принадлежит друзьям семьи. Хотя, другие источники заверяют, что недвижимость принадлежит родственникам.В США Никита активно работает. Внук Пугачевой снимает видео для популярных американских артистов, что у него неплохо получается. В российских СМИ предположили, что право на трудовую деятельность Пресняков получил, имея грин-карту.