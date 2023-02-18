СМИ: внук Пугачевой получил квартиру на Манхэттене
Внук примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Никита Пресняков, попавший под волну частичной мобилизации в РФ, переехал в США вместе со своей женой Аленой Красновой.
По данным издания "СтарХит", молодой человек обосновался на Манхэттене в Нью-Йорке.
Источники утверждают, будто Пресняков младший живет в квартире одного из самых фешенебельных районов мегаполиса, которая принадлежит друзьям семьи. Хотя, другие источники заверяют, что недвижимость принадлежит родственникам.
В США Никита активно работает. Внук Пугачевой снимает видео для популярных американских артистов, что у него неплохо получается. В российских СМИ предположили, что право на трудовую деятельность Пресняков получил, имея грин-карту.