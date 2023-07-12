



СМИ узнали, сколько Пугачева тратит на отдых в Юрмале

Примадонна российский эстрады Алла Пугачева отправилась из Израиля на отдых в Юрмалу, где арендовала роскошную виллу под названием "Марта".



По данным российского интернет-издания "СтарХит", площадь особняка вместе с территорией составляет 210 квадратных метров.



"Вилла стоила в районе 150 тысяч в месяц летом. Но если это не сезон, ее можно арендовать и за 10 тысяч", — цитируют СМИ слова риелтора.



Уточняется, что в вилле есть просторная гостиная, кухня, две спальни. Также отдыхающие могут насладиться собственным кинозалом и отдохнуть в саду. По слухам, примадонна вместе с семьей проведет в Юрмале остаток лета, поскольку роскошную виллу, как правило, сдают только на длительный срок.



А в целом, российские журналисты подсчитали, будто Пугачева тратит на роскошный отдых в Юрмале 15 миллионов в месяц. К слову, в какой валюте ведется исчисление, не уточняется.



Как сообщалось ранее, в Юрмале примадонна посетит фестиваль своей близкой подруги Лаймы Вайкуле. Между тем, ее супруг Максим Галкин в Литве и Латвии даст девять концертов.