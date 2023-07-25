



СМИ узнали о "гареме" Пригожина

У основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина был своеобразный "гарем".



Об этом узнали журналисты The Insider от профсоюза секс-работниц.



Уточняется, что Пригожин предпочитал девственниц, при чем многим девушкам едва исполнялось 18 лет.



"Он заказывал сразу много разных девушек чуть старше 18-ти. Занимался сексом без презерватива: считал, что так обменивается энергией, жидкостями, как бы получает от них заряд бодрости", - сообщают источники.



Для сексуальных утех он снимал номер в отеле Solo Sokos Hotel. Более того, секс-работницы утверждают, что на девственность девушек проверяли в клинике, где на ресепшене нужно было сказать специальный пароль - "женский спорт".