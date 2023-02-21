



СМИ: У Костомарова в больнице случился инсульт

Больше месяца фигурист Роман Костомаров находится в больнице, где врачи борются за его жизнь. Все началось с пневмонии, из-за которой у 46-летнего мужчины развился некроз, ему провели ампутацию стоп и, по некоторым данным, части кисти. Врачи сообщали о плохой работе почек пациента и поражении легкого. Теперь появилась новая причина опасаться за жизнь спортсмена.



Как сообщает “КП Спорт”, в больнице у Романа Костомарова произошел отек мозга и инсульт, он находится в крайне тяжелом состоянии. Официального подтверждения случившемуся пока нет.



Профессор Павел Воробьев попытался объяснить, что могло привести к новым столь серьезным осложнениям здоровья спортсмена. По словам доктора медицинских наук, сепсис, который спровоцировала пневмония, поражает не только кровь, но и весь организм. Поэтому у фигуриста началась гангрена, а также синдром внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдром).



Этот синдром вызывает многочисленные тромбы, которые способны привести не только к некрозу, но и к поражениям мозга, инсультам.



“Почему они возникали, до сих нет четкого ответа, каждый организм индивидуально реагировал на болезнь. Но ДВС-синдром можно лечить, если вовремя распознать: требуется плазмаферез, чтобы очистить кровь от токсических веществ, а также переливание плазмы (жидкая, очищенная часть крови)”, — рассказал Павел Воробьев.



Профессор добавил, что это очередное испытание для организма Романа Костомарова. Остается надеяться, что он сможет с этим справиться.

