



СМИ: У актрисы Ларисы Голубкиной нарушения в работе головного мозга

В Москве в больницу попала актриса Лариса Голубкина. 83-летняя вдова Андрея Миронова находится в клинике нервных болезней им. Кожевникова. Об этом сообщили российские СМИ.



Согласно данным СМИ, это случилось еще 17 августа, но известно о проблемах со здоровьем у народной актрисы стало известно только сейчас.

Через полторы недели после госпитализации врачи диагностировали у актрисы энцефалопатию.



"После этого знаменитую пациентку перевести в элитный оздоровительный комплекс в Московской области, где она проходит дальнейшее лечение", – пишет издание.



Еще 12 августа народная артистка РСФСР рассказывала журналистам, что чувствует себя отлично и готова вернуться на сцену. Но пока вынуждена сделать небольшой перерыв, чтобы пройти полное медицинское обследование и убедиться, что нет проблем со здоровьем.



Как утверждают СМИ текущий диагноз актрисы – энцефалопатия – это не воспалительное заболевание. Широкое понятие объединяет сразу несколько недугов, каждый из которых характеризуется изменениями в мозговой ткани. За счет того, что происходят локальные нарушения, в целом некоторые функции мозга перестают работать.



Однако после того, как появилась информация о госпитализации актрисы, дочь актрисы Мария Голубкина опровергла ее и отметила, что “мама уже дома”.



“У нее уже возраст, иногда она ложится в больницу. Это плановое лечение”, – сказала Мария.



Народная артистка РСФСР прожила в браке с Андреем Мироновым более 10 лет. Актер воспитывал дочь Ларисы Ивановны от сценариста Николая Щербинского-Арсеньева. Тогда активно ходили слухи, что отцом Марии является Алексей Баталов. Но Голубкина назвала это “глупостью”.