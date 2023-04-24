



СМИ: Twitter возвращает знаменитостям "синюю галочку" без платы за подписку

Twitter вернул "синюю галочку" без платы за подписку некоторым аккаунтам, которые имеют более миллиона подписчиков.



Как отмечает ВВС, среди тех, кому вернули синюю галочку - Бейонсе, Гарри Кейн, Ричард Осман и Виктория Бекхэм. Твиттер-аккаунт BBC News также снова имеет свой золотой значок, но не платил за него.



До того как Twitter купил Илон Маск, "синяя галочка" была значком верификации, который Twitter предоставлял бесплатно. Изначально он использовался как инструмент аутентификации, призванный помочь остановить фейковые аккаунты и распространение дезинформации.



Сейчас это символ того, что аккаунт подписался на премиум-услугу под названием Twitter Blue, и при совершении платежа происходит процесс верификации.

В среднем цена подписки составляет около 8 долларов в месяц.



Телеведущий Джеймс О'Брайен, который имеет 1,1 млн подписчиков, является одним из тех, кто получил свою "синюю галочку" обратно после ее потери. Он подтвердил, что не платил за свой аккаунт. Он также отметил, что некоторые аккаунты с менее чем 1 млн подписчиков также восстановили свои "синие галочки", и это происходило "полностью на усмотрение Илона Маска".



Элиот Хиггинс, который основал расследовательскую организацию Bellingcat, подтвердил ВВС, что его "синяя галочка" и верификация Bellingcat были предоставлены ему бесплатно.



ВВС отмечает, что на момент написания статьи некоторые знаменитости еще не имеют "синей галочки", несмотря на то, что имеют миллионы подписчиков, но предполагает, что этот процесс происходит вручную и будет продолжаться в течение ближайших дней.



