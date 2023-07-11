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леонтьев
11.07.2023 17:01 Алина Груднева

СМИ: состояние Валерия Леонтьева резко ухудшилось

Состояние здоровья российского артиста Валерия Леонтьева, пропавшего из информационного пространства в последнее время, резко ухудшилось.

Слухи об этом распространяют российские СМИ.

Утверждается, что Леонтьев перенес операцию на глазах и коленях, но лучше ему от хирургического вмешательства не стало.

В настоящее время артист проживает в Соединенных Штатах Америки, и по слухам, даже распродает свое имущество в России.

Информацию о его состоянии прокомментировал представитель Леонтьева, опровергнув все слухи.

"Опровергаю, конечно. Он не намерен в ближайшее время делать операции ни на глаза, ни на колени, ни на что еще. Чувствует он себя нормально, отдыхает. У него отпуск", - ответил директор Леонтьева Борис Чигирев.

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