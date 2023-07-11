



СМИ: состояние Валерия Леонтьева резко ухудшилось

Состояние здоровья российского артиста Валерия Леонтьева, пропавшего из информационного пространства в последнее время, резко ухудшилось.



Слухи об этом распространяют российские СМИ.



Утверждается, что Леонтьев перенес операцию на глазах и коленях, но лучше ему от хирургического вмешательства не стало.



В настоящее время артист проживает в Соединенных Штатах Америки, и по слухам, даже распродает свое имущество в России.



Информацию о его состоянии прокомментировал представитель Леонтьева, опровергнув все слухи.



"Опровергаю, конечно. Он не намерен в ближайшее время делать операции ни на глаза, ни на колени, ни на что еще. Чувствует он себя нормально, отдыхает. У него отпуск", - ответил директор Леонтьева Борис Чигирев.