СМИ: состояние Валерия Леонтьева резко ухудшилось
Состояние здоровья российского артиста Валерия Леонтьева, пропавшего из информационного пространства в последнее время, резко ухудшилось.
Слухи об этом распространяют российские СМИ.
Утверждается, что Леонтьев перенес операцию на глазах и коленях, но лучше ему от хирургического вмешательства не стало.
В настоящее время артист проживает в Соединенных Штатах Америки, и по слухам, даже распродает свое имущество в России.
Информацию о его состоянии прокомментировал представитель Леонтьева, опровергнув все слухи.
"Опровергаю, конечно. Он не намерен в ближайшее время делать операции ни на глаза, ни на колени, ни на что еще. Чувствует он себя нормально, отдыхает. У него отпуск", - ответил директор Леонтьева Борис Чигирев.