



СМИ: София Ротару подарила свою квартиру в Москве

Украинская эстрадная певица София Ротару, переставшая появляться на публике после начала полномасштабной войны, которую развязала Россия, подарила свою квартиру в Москве.



Об этом сообщает прокремлевская газета "Комсомольская правда".



По словам источников, Ротару избавилась от квартиры, стоимость которой оценивается в 60 миллионов рублей, переписав недвижимость на свою помощницу. Новая хозяйка платит за коммунальные услуги и следит за апартаментами.



Перебравшаяся в Италию со своей семьей певица уже давно хотела избавиться от недвижимости в России, однако на этом этапе столкнулась с определенными трудностями. По словам ее бывшего директора Ольги Коняхиной, квартиру, о которой идет речь, ей передал в дар тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков.