Новости » Life Style
Пугачева похороны | Фото: instagram.com/alla_orfey
04.10.2023 10:24 Алина Груднева

СМИ РФ вовсю пишут о подготовке похорон Пугачевой

Российские СМИ массово начали распространять информацию о том, где будет похоронена примадонна Алла Пугачева, которая, к счастью, находится в полном здравии.

Эти данные массово были подхвачены с материала еженедельной газеты, которая описала, какие звезды шоу-бизнеса в РФ и где намерены найти свое последнее пристанище. 

Под перо журналистов попала и Алла Борисовна, которая, как утверждается, уже якобы купила участок на Кузьминском кладбище в Москве, где похоронен ее брат Евгений.

Утверждается, будто Пугачева наняла строителей для возведения склепа, на стенах которого могут появиться семейный герб или вензель, как на фасаде замка в селе Грязь.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы