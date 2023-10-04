



СМИ РФ вовсю пишут о подготовке похорон Пугачевой

Российские СМИ массово начали распространять информацию о том, где будет похоронена примадонна Алла Пугачева, которая, к счастью, находится в полном здравии.



Эти данные массово были подхвачены с материала еженедельной газеты, которая описала, какие звезды шоу-бизнеса в РФ и где намерены найти свое последнее пристанище.



Под перо журналистов попала и Алла Борисовна, которая, как утверждается, уже якобы купила участок на Кузьминском кладбище в Москве, где похоронен ее брат Евгений.



Утверждается, будто Пугачева наняла строителей для возведения склепа, на стенах которого могут появиться семейный герб или вензель, как на фасаде замка в селе Грязь.