



СМИ РФ: Пугачева ютится в Кейсарии, хрипит и говорит через силу

Максим Галкин опубликовал семейное видео с участием двойняшек и жены. Алла Борисовна снимала школьников, пока те, расположившись на ковре, соревновались в умении исполнять трюк с бутылками. Их нужно было подбросить так, чтобы они приземлились на донышко и не упали.

Первой решила попробовать Лиза. Артистка ее поддержала. «Жду результата. Циркачи знаешь сколько лет занимаются для того, чтобы всегда получалось!» — отметила Пугачева.



Девочка несколько раз подбрасывала пластиковые бутылки с водой, но ничего не получилось. Тогда за дело взялся Гарри. «Давайте я сейчас сделаю!» — сказал мальчик и с первого раза выполнил трюк. Школьник эмоционально отреагировал на свою победу. Он стал прыгать на диване и радостно кричать: «С вас сто долларов!». 73-летняя народная артистка СССР рассмеялась, а Лиза упала на ковер и закрыла лицо рукой.



Журналисты таблоида Комсомольская правда крайне обеспокоились, посмотрев видео. Они пишут:



"Поклонники переживают за Аллу Пугачеву. Поводом для тревог стало недавнее домашнее видео Примадонны. В кадре Алла Борисовна не показывает себя, слышен лишь ее голос. Певица буквально хрипит и говорит через силу.



Алла Борисовна в последнее время не появляется на публике. Вот и в этот раз артистка в кадре не предстала, но ее голос за камерой насторожил внимательных подписчиков.



Многим подписчикам голос звезды показался болезненно хриплым. Некоторые отметили, что знаменитость говорит через силу.



Обратили внимание фолловеры и на скромный быт звездной семьи. Дом в Кесарии сильно уступает роскошному замку в деревне Грязь. Здесь нет ни натурального дерева, ни мрамора с гранитом, ни картин кисти известных художников.



Шикарные хоромы остались в прошлом. Теперь семья ютится в небольшом особняке без высоких потолков, просторных комнат и антиквариата".



