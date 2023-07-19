



СМИ раскрыли размер гонораров Пугачевой за частные концерты

Бывшие сотрудники примадонны Аллы Пугачевой раскрыли журналистам размер гонорара за ее выступления на частных концертах.



По данным прокремлевского издания KP.RU, за это ей якобы платят более 500 тысяч евро.



По словам этих предполагаемых экс-сотрудников, в указанную сумму не вписывается стоимость перелетов. Они также утверждают, что подобных предложений стало меньше, поскольку многие не готовы платить такие деньги.



"Не исключается и рассматривается возможность выступлений Пугачевой на частных мероприятиях. Нужно просто заинтересовать суммой гонорара. Гонорар без перелета начинается от €500 тысяч", — цитируют СМИ слова экс-сотрудников Пугачевой.