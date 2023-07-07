



СМИ: Пугачева с семьей покидает Израиль

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вместе со своей семьей намерена выехать из Израиля.



Соответствующую новость распространило российское издание "Утро.ру" со ссылкой на источник из окружения артистки.



По словам бывших сотрудников, Пугачева якобы прибудет через несколько дней в Юрмалу, где живет ее близкая подруга Лайма Вайкуле. Утверждается, будто в Прибалтике примадонна с семьей проведет практически все лето.



"Алла по традиции арендовала дом – им делают скидку, тем более сейчас, когда в Юрмале нет туристов и множество жилья под аренду простаивает. Едут сейчас, так как у детей с июля каникулы начинаются", – сообщает источник.



Уточняется, что примадонна посетит фестиваль Вайкуле. А Максим Галкин, в свою очередь, в Литве и Латвии даст девять концертов. Ни Пугачева, ни ее супруг слухи в СМИ относительно поездки не комментируют.