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СМИ: Пугачева продала "второй замок" в Подмосковье
01.09.2023 17:24 Алина Груднева

СМИ: Пугачева продала "второй замок" в Подмосковье

Российские СМИ распространили информацию о том, что примадонна Алла Пугачева якобы продала свой "второй замок" в Подмосковье.

Речь идет о недвижимости  в Троицком районе, из-за которой на артистку подали в суд.

Как сообщалось ранее, Примадонна якобы не доплатила 15 536 рублей компании "Газпром межрегионгаз" за май и июнь за участок, которым она владеет.

Издание "СтарХит" сообщает, что как только об этом всплыла информация в СМИ, компания тут же отозвала свой иск, поскольку дом уже, как выяснилось, не принадлежит Пугачевой. Недвижимость была продана владельцу крупнейшего молла в Москве.
 

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