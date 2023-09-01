



СМИ: Пугачева продала "второй замок" в Подмосковье

Российские СМИ распространили информацию о том, что примадонна Алла Пугачева якобы продала свой "второй замок" в Подмосковье.



Речь идет о недвижимости в Троицком районе, из-за которой на артистку подали в суд.



Как сообщалось ранее, Примадонна якобы не доплатила 15 536 рублей компании "Газпром межрегионгаз" за май и июнь за участок, которым она владеет.



Издание "СтарХит" сообщает, что как только об этом всплыла информация в СМИ, компания тут же отозвала свой иск, поскольку дом уже, как выяснилось, не принадлежит Пугачевой. Недвижимость была продана владельцу крупнейшего молла в Москве.

