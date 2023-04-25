СМИ: Пугачева и Галкин продали замок под Москвой за бешенную сумму
Роскошный замок примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина в Подмосковье, в селе Грязь, якобы продали за миллиард рублей.
Об этом сообщают ряд российских СМИ.
Уточняется, что об этом якобы сообщили соседи звезд и некий "анонимный информатор". По данным российского НТВ, замок пытались продать еще с прошлой осени.
Процесс затянулся из-за суммы, которую хотела получить Пугачева. По данным издания, поместье все же якобы продали, а новый владелец туда заселился. Имя покупателя не разглашается.
Сама Алла Борисовна и ее супруг не комментируют информацию российских СМИ.