



СМИ: Пугачева и Галкин продали замок под Москвой за бешенную сумму

Роскошный замок примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина в Подмосковье, в селе Грязь, якобы продали за миллиард рублей.



Об этом сообщают ряд российских СМИ.



Уточняется, что об этом якобы сообщили соседи звезд и некий "анонимный информатор". По данным российского НТВ, замок пытались продать еще с прошлой осени.



Процесс затянулся из-за суммы, которую хотела получить Пугачева. По данным издания, поместье все же якобы продали, а новый владелец туда заселился. Имя покупателя не разглашается.



Сама Алла Борисовна и ее супруг не комментируют информацию российских СМИ.





