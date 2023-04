СМИ: Принц Гарри обвинил брата во взятке

26 апреля младший сын Чарльза III во время судебного заседания заявил, что в 2020 году принц Уильям якобы согласился принять очень большую сумму денег (речь идет о тайной выплате в 1 миллион фунтов стерлингов) от принадлежащего Руперту Мердоку медиаконцерна News Group Newspapers, чтобы замять скандал после подачи принцем Гарри иска против владельца The Sun и газеты News Of the World, которой уже не существует. Об этом пишет Telegraph.co.uk .



Принц Гарри предполагает, что между бизнесменом и королевской семьей была заключена “тайная сделка”, а средства частично были направлены на реабилитацию образа Камиллы, будущей королевы-консорта, сообщает сайт nine.com.au.



Кроме того, герцог Сассекский считает, что Елизавета II могла быть лично вовлечена в соглашение, хотя при этом позволила Гарри подать иск к издателю. Однако тогда делу не было дано хода — после получения официальных извинений было решено отложить разбирательства с прессой.



Сам принц Уильям обвинения в свой адрес пока никак не комментирует. Однако новостное агентство BBC опубликовало заявление по поручению наследника престола. В нем говорится, что принц Уильям “совершенно ничего не знал” о содержании свидетельств своего брата, и сказанное им не соответствует действительности. Сторона утверждает, что старший сын Чарльза III был первым, кто обнаружил факты взлома своего телефона в 2005 году и подал иск на NGS. Но поскольку британский наследник не любит публичные разбирательства, он в итоге решил решить вопрос вне зала суда. Текст соглашения, достигнутого между ним и Рупертом Мердоком, остался засекреченным.



Как считают близкие к королевской семье источники, заявление Гарри может навсегда поставить крест в отношениях между братьями.