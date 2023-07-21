



СМИ: принц Гарри и Меган Маркл просились в самолет к президенту США

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в сентябре 2022-го обращались в Белый дом по поводу мест в президентском самолете Air Force One. Супруги хотели присоединиться к Джо и Джилл Байденам во время возвращения домой после похорон королевы Елизаветы II .



Им было отказано. Об этом стало известно The Daily Mail.



По словам источников, это была не первая завуалированная попытка герцога и герцогини Сассекских публично связать себя с Байденами. Меган прислала Джилл подарок и т.д.



Как отмечает инсайдер, эта просьба американской стороной даже всерьез не обсуждалась, было решено, что это плохая идея.



"Это вызвало бы такую шумиху. Могло бы вызвать напряжение в отношениях с дворцом и новым королем", - пояснил один из собеседников издания.



Кроме этого, хотя Байдены и могут приглашать кого-либо лететь с ними президентским самолетом, непременно бы возник вопрос: кто за это будет платить. Ведь ни Гарри, ни Меган не являются американскими чиновниками. Когда пассажирами "Борта №1" становятся дети или внуки президента, это оплачивает он. Когда самолет используется для ивентов Демократической партии, расходы несет она.



Нежеланием Байденов портить отношения с дворцом источники объясняют и то, что Джилл не приехала на Invictus Games в 2022 году. Ранее, в 2016-м и 2017-м году, первая леди посещала эти соревнования, сама и с мужем.



