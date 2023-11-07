



СМИ показали, как украинский спецназ "зачищает" ЧВК "Вагнер" в Судане

Издание "Kyiv Post" эксклюзивно получила два видеоролика, на которых якобы показаны военнослужащие украинского спецназа, охотящиеся на наемников российской ЧВК "Вагнер" в Судане.



"По словам источника в сфере безопасности и обороны Украины, сейчас в африканской стране продолжается операция по "зачистке ЧВК "Вагнер", их местных террористов и спецслужб РФ", - отмечает издание.



В беседе с изданием источник также сообщил, что "на кадрах, вероятно, видна работа специальных подразделений Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины".



Собеседник отказался сообщить подробности, сославшись на соображения безопасности.



"Kyiv Post" пишет, что по словам источника, кадры были сняты "в последние две недели" в Судане, однако издание не проводило независимую проверку ни одного из видео.



Первое черно-белое видео, судя по всему, было снято ночью дроном с использованием инфракрасного изображения.







Второе видео снято днем, также с дрона, зависшего на высоте 200-400 метров над землей. Никаких украинских боевиков не показано, но несколько мужчин, которые, судя по всему, являются мишенями, бегают по улицам густонаселенного города или небольшого села.





