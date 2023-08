СМИ подсчитали стоимость интерьера на безвкусно обставленной суперяхте Путина

В сеть просочились фотографии интерьера суперяхты президента РФ Владимира Путина и Алины Кабаевой под названием "Касатка", стоимость которой оценивается в 100 млн фунтов стерлингов.



По данным The Daily Mail, на ее борту есть бассейн, танцпол и дорогостоящие кровати, а также рабочее пространство для планирования войны.



На яхте есть отдельные спальни. Саму "Касатку" отбуксировали из Гамбурга, чтобы избежать западных санкций. Это судно считалось "любовным гнездышком" Путина и Кабаевой.



В спальне возлюбленной российского лидера кровать обошлась в 27 600 фунтов стерлингов вместе с матрасом в 6 700 фунтов стерлингов, а две прикроватные тумбочки обошлись в 10 900 фунтов стерлингов.



Один из диванов обошелся в 33 400 фунтов стерлингов, а ковер цвета шампанского - в более 71 000 фунтов стерлингов. Сейчас суперяхта Путина находится в Калининграде на ремонте.



Inside Putin's tacky £100m super yacht nicknamed 'The Killer Whale' which Russian despot shares with his gymnast 'lover' - including 'pool that turns into a dance floor', £27k beds and workspaces for plotting war

