



СМИ: на замок Пугачевой в селе Грязи наложен арест

Замок примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в селе Грязи якобы находится под арестом.



Информацию об этом распространяет желтая пресса в РФ и telegram-канала Mash.



Уточняется, будто замок под арестом из-за неуплаты налогов, потому Пугачева не может его продать или написать дарственную.



По данным Mash, особняк с территорией площадью 212 соток находится под арестом с 2018 года. Между тем, журналисты решили проверить эту информацию по кадастровому номеру. Уточняется, что никаких нарушений и ограничений на имущество не зарегистрировано.



