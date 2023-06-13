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пугачева
13.06.2023 17:01 Алина Груднева

СМИ: на замок Пугачевой в селе Грязи наложен арест

Замок примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в селе Грязи якобы находится под арестом.

Информацию об этом распространяет желтая пресса в РФ и telegram-канала Mash.

Уточняется, будто замок под арестом из-за неуплаты налогов, потому Пугачева не может его продать или написать дарственную.

По данным Mash, особняк с территорией площадью 212 соток находится под арестом с 2018 года. Между тем, журналисты решили проверить эту информацию по кадастровому номеру. Уточняется, что никаких нарушений и ограничений на имущество не зарегистрировано.

 

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