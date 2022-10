СМИ: Маск общался с Путиным перед публикацией "мирного плана"

Американский миллиардер Илон Маск общался с президентом РФ Владимиром Путиным перед тем, как опубликовал скандальные сообщения с "мирным планом" российско-украинской войны в Twitter.



Об этом сообщил представитель Eurasia Group Ян Бреммер.



По его словам, в разговоре с Маском, миллиардер сообщил ему, что Путин "готов к переговорам", но только если Крым останется российским, если Украина примет форму постоянного нейтралитета, и Украина признает аннексию Россией Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.



"Путин сказал ему, что эти цели будут достигнуты "не смотря ни на что", включая потенциал ядерного удара, если Украина вторгнется в Крым, который Россия аннексировала в 2014 году. … Маск сказал ему, что "надо сделать все во избежание такого результата", — говорится в сообщении.



Сам же Илон Маск отрицает, что разговаривал с российским президентом. По его словам, в последний раз он контактировал с ним 18 месяцев назад и темой разговора был космос.



No, it is not. I have spoken to Putin only once and that was about 18 months ago. The subject matter was space.