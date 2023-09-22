



СМИ: Макаревич окончательно отказался от бизнеса в России

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич официально ликвидировал свой статус индивидуального предпринимателя в России.



Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, отмечая, что такой статус, который использовался для концертов на территории РФ, у артиста был 23 года.



Таким образом, активы Макаревича были заморожены. Более того, его фирма "Самый Смак" в России также прекратила свою деятельность. Ранее в этом году артист вышел из состава учредителей "Джем Клуба Андрея Макаревича". Сам он информацию о статусе ИП пока что не прокомментировал.



Как известно, музыкант выступает против войны в Украине. После начала полномасштабного вторжения он покинул Россию. В одном из последних интервью Макаревич сказал, что из-за "прихотей одного дяденьки" сломалась жизнь у миллионов людей.