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СМИ: Костомаров полностью ослеп на один глаз
21.02.2023 16:19 Алина Груднева

СМИ: Костомаров полностью ослеп на один глаз

В российского олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова перестал видеть правый глаз.

О прогрессирующем ухудшении состояния здоровья фигуриста сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что у Костомарова - афакия, то есть, в глазном яблоке отсутствует хрусталик. Спортсмену проводили операцию по его замене несколько лет назад, а теперь хрусталик врачи удалили из-за сильного воспаления в лобных пазухах, которое оказывает давление на глаза.  

Канал пишет, что спортсмен находится в крайне тяжелом состоянии. Он перенес инсульт и подключен к аппарату ИВЛ.

Утверждается также, что у Костомарова - отек правой лобной доли мозга, двусторонний отит, избыточная жидкость в легких и сепсис. 

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