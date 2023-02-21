



СМИ: Костомаров полностью ослеп на один глаз

В российского олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова перестал видеть правый глаз.



О прогрессирующем ухудшении состояния здоровья фигуриста сообщает Telegram-канал SHOT.



Уточняется, что у Костомарова - афакия, то есть, в глазном яблоке отсутствует хрусталик. Спортсмену проводили операцию по его замене несколько лет назад, а теперь хрусталик врачи удалили из-за сильного воспаления в лобных пазухах, которое оказывает давление на глаза.



Канал пишет, что спортсмен находится в крайне тяжелом состоянии. Он перенес инсульт и подключен к аппарату ИВЛ.



Утверждается также, что у Костомарова - отек правой лобной доли мозга, двусторонний отит, избыточная жидкость в легких и сепсис.