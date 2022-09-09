



СМИ: королева умерла до прибытия в Балморал сыновей и внука

Британская газета Mirror сообщает, что королева умерла до того, как двое ее сыновей - принцы Эндрю и Эдвард, и внук принц Уильям успели прибыть в замок Балморал.



Премьер-министр Лиз Трасс была проинформирована о смерти монарха в 16:30, по словам ее официального представителя, за два часа до того, как Дворец сделал публичное заявление.



Самолет с членами королевской семьи прибыл в Абердин в 15:50. Парк автомобилей с Уильямом, Эдвардом и остальными прибыл к замку Балморал после 17:00 - то есть, через полчаса после того, как о смерти королевы узнала премьер-министр Великобритании.

