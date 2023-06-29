



СМИ: король Чарльз III с супругой решили переехать

Король Чарльз III и королева-консорт Камилла все же решились переехать в Букингемский дворец, который является официальной резиденцией.



По данным Hello, монархи не собирались переезжать из своего особняка Кларенс-хаус, но, судя по всему, все же решились на такой шаг, хоть это и не произойдет прямо сейчас.



Согласно официальном заявлению, королевская семья переедет в официальную резиденцию, когда там завершится капитальные ремонт - примерно в 2027 году.



"Инфраструктура здания нуждается в срочном капитальном ремонте, чтобы предотвратить долгосрочный ущерб зданию и его содержимому", - сказано в заявлении.



Уточняется, что самый экономически эффективный способ заменить эти основные услуги и обеспечить пригодность Букингемского дворца для использования в течение следующих 50 лет — это выполнить поэтапные работы.



