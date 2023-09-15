



СМИ: Игорь Николаев перенес обширный инфаркт

Российский композитор Игорь Николаев, попавший в больницу из-за проблем с сердцем, перенес обширный инфаркт.



Информацию об этом распространил Telegram-канал Mash.



"У него обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. В эти минуты врачи пытаются экстренно стабилизировать его состояние", - сказано в сообщении.



По словам источников, у Николаева наблюдается нарушение сердечного ритма. Следы инфаркта обнаружили по результатам электрокардиограммы.



Уточняется, что композитор, госпитализированный в одну из московских клиник, находится в сознании под действием седативных препаратов.