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СМИ: Игорь Николаев перенес обширный инфаркт
15.09.2023 20:29 Алина Груднева

СМИ: Игорь Николаев перенес обширный инфаркт

Российский композитор Игорь Николаев, попавший в больницу из-за проблем с сердцем, перенес обширный инфаркт.

Информацию об этом распространил Telegram-канал Mash.

"У него обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. В эти минуты врачи пытаются экстренно стабилизировать его состояние", - сказано в сообщении.

По словам источников, у Николаева наблюдается нарушение сердечного ритма. Следы инфаркта обнаружили по результатам электрокардиограммы.

Уточняется, что композитор, госпитализированный в одну из московских клиник, находится в сознании под действием седативных препаратов. 

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