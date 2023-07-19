



СМИ: экс-ухажер Собчак купил любимую виллу Пугачевой в Юрмале

Американский бизнесмен Александр Шусторович, которого также называют бывшим ухажером Ксении Собчак, приобрел виллу "Марта" в Юрмале, которую любит снимать примадонна Алла Пугачева во время своих отпусков.



По данным прокремлевского издания "КП", особняк был продан за 600 млн рублей, однако процесс покупки не обошелся без драмы, поскольку долго не удавалось договориться о стоимости.



"Покупка виллы "Марта" обернулась для Шусторовича огромной головной болью и длительными судебными тяжбами. Продавец и покупатель долго не могли завершить сделку из-за разногласий", - сообщает источник.



Инсайдеры утверждают, что у Пугачевой с бизнесменом хорошие отношения, в связи с которым тот идет на уступки в вопросе аренды.



Как выяснилось недавно, примадонне жилье в этом особняке обходится в кругленькую сумму — 15 млн рублей ежемесячно.