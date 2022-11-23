Новости » Life Style
СМИ: Цукерберга могут "убрать" с поста главы Meta
23.11.2022 06:19 Раиса Вовк

СМИ: Цукерберга могут "убрать" с поста главы Meta

Глава компании Meta Марк Цукерберг может уйти со своей должности уже в следующем году.

По информации издания The Leak, такое решение Цукерберг принял из-за реакции инвесторов, которые остались недовольны его планом удвоить инвестиции в Meta.

В The Leak добавляют, что Цукерберг потерял доверие инвесторов после того, как акции компании упали более чем на 70%.

При этом сотрудник компании Энди Стоун уже отреагировал на такие слухи и назвал их неправдивыми.

Напомним, ранее стало известно, что Meta планирует начать масштабные увольнения сотрудников на этой неделе. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы