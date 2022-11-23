СМИ: Цукерберга могут "убрать" с поста главы Meta
Глава компании Meta Марк Цукерберг может уйти со своей должности уже в следующем году.
По информации издания The Leak, такое решение Цукерберг принял из-за реакции инвесторов, которые остались недовольны его планом удвоить инвестиции в Meta.
В The Leak добавляют, что Цукерберг потерял доверие инвесторов после того, как акции компании упали более чем на 70%.
При этом сотрудник компании Энди Стоун уже отреагировал на такие слухи и назвал их неправдивыми.
Напомним, ранее стало известно, что Meta планирует начать масштабные увольнения сотрудников на этой неделе.