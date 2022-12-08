



СМИ: Брюсу Уиллису становится хуже

Состояние актера Брюса Уиллиса, которому поставили диагноз "афазия", ухудшается.



Об этом сообщает издание RadarOnline со ссылкой на источники, близкие к семье актера.



Как отмечается, семья Уиллиса старается проводить с ним как можно больше времени, а его экс-супруга Деми Мур поддерживает контакт и с самим актером и с его нынешней женой.



"Брюс мало что может сказать, и не похоже, что он многое понимает из того, что говорят другие. Кажется, он все больше ускользает от них, и это разбивает им сердце", - сказал источник.



Инсайдер отметил, что члены семьи актера скучают по "старому" Брюсу, которым он был до болезни.



Несмотря на ухудшение здоровья Брюса Уиллиса, его близкие стараются оставаться сильными, особенно в преддверии праздников.