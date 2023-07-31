



Смертоносные азиатские шершни замечены в Британии

Азиатский шершень был замечен в одном из городов Британии. Он может впрыскивать яд, который поражает нервную систему и может привести к временному параличу. Об этом пишет Daily Mail.



Опасения по поводу возможного нашествия опасных насекомых возросли после того, как азиатский шершень был обнаружен в Плимуте в минувшее воскресенье. Появление этого вида вызвало официальное предупреждение о необходимости быть "начеку", чтобы предотвратить распространение этого вида.



Доктор Каран Радж объяснил, какую опасность для человека может представлять этот вид шершней.



Азиатский шершень имеет жало диаметром четверть дюйма и, по словам доктора, "может впрыскивать яд, называемый мандаротоксином, который является нейротоксином и поражает нервную систему". Врач объяснил, что это может привести к временному параличу и потере чувствительности в месте укуса. Он также является некротоксином, то есть может вызывать гибель клеток, а для тех, у кого есть аллергия на яд, это может быть смертельно опасно.



Он добавил, что у тех, кто страдает аллергией на укус, может развиться анафилактический шок, который может привести к отеку глаз, рта и горла. Кроме того, это может привести к тяжелым нарушениям дыхания и резкому падению артериального давления, что может привести к остановке сердца.



"Яд, выделяемый при многократных укусах, может вызвать отказ почек, что в конечном итоге может привести к полиорганной недостаточности", — сказал доктор Радж



Издание отмечает, что хотя в Великобритании в этом году от азиатского шершня не погибло ни одного человека, в Японии от этого насекомого-убийцы, по некоторым данным, умирает от 30 до 50 человек в год.

