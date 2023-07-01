



"Смертный Дьявол" продал все имущество, чтобы помочь ВСУ и стать украинцем

Британский актер и модель Диабло Деленфер продал все свое имущество, чтобы купить специальный внедорожник для ВСУ. Сегодня он живет в приюте в Закарпатье и мечтает получить украинское гражданство после войны.



"В 2014 Деленфер потратил 10 тыс. фунтов на то, чтобы изменить внешность - сделал татуаж лица и вставил импланты, имитирующие рожки", - пишет ШоТам.



Известно, что в Британии популярный "5-й канал" назвал Деленфера "Смертым Дьяволом". Мужчина снялся в фильме "Добро пожаловать в чистилище" в 2017 году, но кинолента кассовой не стала.



Сейчас Деленферу 53 года. По его словам, когда он увидел войну в Украине, то не выдержал и решил помочь.



"Я увидел, что происходит в Украине. Я не мог просто следить за этим. Поэтому решил, что должен делать что-то", – рассказал актер.



Деленфер помогал эвакуировать двух украинцев в Польшу, а потом решил помогать ВСУ.



"Я решил продать свой дом, чтобы купить специально обустроенный джип, на котором уехал в Украину", - рассказывает "Смертый Дьявол".



Сначала он вывозил гражданских из-под обстрелов, затем отдал авто бойцам под Бахмутом. Стремился присоединиться к защитникам Украины, но по состоянию здоровья его не взяли. Сейчас Диабло живет в приюте для переселенцев в Мукачево, учит украинский язык и занимается волонтерством. Собирает средства на автомобиль, на котором сможет ездить в зону боевых действий.



В будущем британец хочет получить украинское гражданство. В Британии у Деленфера осталась взрослая дочь. В Украине британец нашел себе щенка, которого назвал Дизель. Когда мужчина нашел его на заправке на трассе из Киева в Изюм, щенок был грязный и неприятно пах - так и возникла кличка. Диабло говорит, что теперь это его лучший друг.



