



Смертельный пранк – новый тренд ТикТока

За нехваткой плохих новостей, пользователи платформы ТикТок начали выводить в тренды новый пранк. Суть заключается в том, чтобы сообщить родителям о “смерти” какой-либо знаменитости и заснять на камеру бурную реакцию.



Ролики выкладывают в сеть под хэштегом #celebrityfakedeath. Кого-то фейковые новости доводят до слез, кто-то сразу начинает проверять информацию. На вопрос “Что случилось?” пранкеры чаще всего отвечают “автокатастрофа” и лишь добившись нужного результата сообщают, что это был просто розыгрыш.