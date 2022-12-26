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Смертельный пранк – новый тренд ТикТока
26.12.2022 21:20 Аркадий Бочаровский

Смертельный пранк – новый тренд ТикТока

За нехваткой плохих новостей, пользователи платформы ТикТок начали выводить в тренды новый пранк. Суть заключается в том, чтобы сообщить родителям о “смерти” какой-либо знаменитости и заснять на камеру бурную реакцию.

Ролики выкладывают в сеть под хэштегом #celebrityfakedeath. Кого-то фейковые новости доводят до слез, кто-то сразу начинает проверять информацию. На вопрос “Что случилось?” пранкеры чаще всего отвечают “автокатастрофа” и лишь добившись нужного результата сообщают, что это был просто розыгрыш.

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