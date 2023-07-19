



Смерть рэпера Тупака: самые распространенные теории заговора

Спустя более двадцати лет после смерти влиятельного рэпера Тупака Шакура, который был убит в возрасте 25 лет в Лас-Вегасе в 1996 году, его смерть остается большой загадкой.



Рэпер Тупак Шакур был одной из самых успешных фигур в хип-хопе, а его смерть остается одной из самых больших неразгаданных тайн в истории музыки.

Рэпер был застрелен 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе и скончался в больнице через шесть дней от полученных травм в возрасте 25 лет.



Спустя почти два десятилетия, несмотря на то, что до сих пор не было произведено ни одного ареста, во вторник полиция выдала ордер на обыск дома в связи с убийством рэпера в 1996 году.



Многие люди полагали, что Тупак на самом деле не мертв или что его смерть не была такой уж загадочной, как думает полиция.



Daily Star публикует самые дикие теории заговора, связанные со смертью Тупака.



1. Он на самом деле не мертв



Существует мнение, что он инсценировал собственную смерть, потому что боялся быть убитым.



Многие люди утверждают, что видели рэпера на Кубе, наиболее убедительно это было в 2004 году, когда на YouTube было загружено видео, на котором Шуг Найт шутит с человеком, поразительно похожим на Тупака.



С тех пор Шуг Найт сказал, что рэпер жив и “где-то курит кубинскую сигару”, в то время как сын Найта говорит, что рэпер живет в Малайзии.



Режиссер Рик Босс считает, что он бежал в Нью-Мексико, чтобы избежать убийства.



2. Убит ФБР



Другая теория заключается в том, что Тупак был убит ФБР в попытке положить конец “насильственной рэп-культуре”, однако это так и не было доказано.



Считается, что он был убит в разгар печально известной войны хип-хопа Западного побережья против Восточного побережья.



3. Тело Тупака



Найт заплатил за кремацию Тупака на следующий день после его смерти. Согласно записям в морге, он был ростом 6 футов и весом 215 фунтов, тогда как ранее Тупак был зарегистрирован как рост 5 футов 10 дюймов и вес 168 фунтов.



Говорят, что человек, проводивший кремацию, исчез, и некоторые фанаты считают, что это было вовсе не тело Тупака.



Были даже утверждения, что хип-хоп группа The Outlawz выкурила часть его пепла.



4. Снуп Догг вовлечен в дело



Комик Фэйзон Лав считает, что Снуп Догг мог помочь Тупаку остаться в живых.



Лав не утверждает, что Снуп нажал на курок или убил артиста. Он сказал, что влияние рэпера из Лонг-Бич могло сохранить Паку жизнь.



В прямом эфире в Instagram Лав сказала: “Вы хотите настоящую историю Пака, это история Пака”.



“Пак был бы жив сегодня, если бы он оставался союзником Снупа и не пересекался со Снупом”.



Он сказал, что “напряженность Пака со Снупом вызвала цепь событий”, которые в конечном итоге привели к его безвременной смерти.





