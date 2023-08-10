



Смерть Лил Тэй: в сети появился загадочный аккаунт с сообщением “Я жива"

Сообщения о смерти подростка-рэпера Лил Тэй окутаны тайной. Ее бывший менеджер поделился сомнениями в заявлении, подтверждающем предполагаемую кончину 14-летней звезды социальных сетей и ее брата Джейсона Тиана, пишет Daily Star.



О смерти Лил Тэй, чье настоящее имя Клэр Хоуп, сообщил неназванный человек в сообщении в социальной сети в ее аккаунте в Instagram 9 августа.



Однако бывший менеджер Гарри Цанг с тех пор поставил под сомнение “законность” публикации, в которой не упоминалась причина смерти.



“Я общался с людьми, которые хорошо понимают ситуацию в семье, — сказал Цанг The Daily Beast. - Учитывая сложности нынешних обстоятельств, я нахожусь в такой ситуации, когда не могу окончательно подтвердить или опровергнуть законность заявления, сделанного семьей”.



Полиция в Ванкувере, где родилась Лил Тэй, и в Лос-Анджелесе, где она жила со своей матерью, по сообщениям, не имеет данных о ее смерти или смерти Джейсона.



Крис Хоуп, отец Лил Тэй, также отказался подтвердить ее смерть, когда у него об этом спросили.



Как сообщает NY Post, он сказал изданию: “Да, у вас есть нужный человек, но у меня сейчас нет комментариев. Я не могу дать вам какие-либо комментарии прямо сейчас. Извините — я не могу”.



На вопрос, может ли кто-то еще подтвердить смерть его дочери, он якобы ответил: “Эм, нет, не то, что мне известно. Извините, я не могу ничего прокомментировать или помочь вам”.



Подозрения в том, что Лил Тэй подвергалась жестокому обращению со стороны своей семьи, в том числе ее отца, также всплыли после сообщения о ее смерти.



Еще одним загадочным ходом стало изменение биографии Lil Tay на YouTube.



Скриншот, размещенный в социальной сети X, ранее известной как Twitter, был опубликован Conscape News.



Наряду с изображением биографии Лил Тэй было написано: “Шокирующие новости: Лил Тэй подтверждает, что она не мертва, изменив свою биографию на YouTube”.



В другом посте в Instagram, размещенном в аккаунте Termanii, также утверждалось, что звезда и ее брат “живы”.



Оно гласило: “Я И Тэй не умерли. У нас нет доступа к аккаунту. Наши родители хотят, чтобы нас убил интернет, но мы не уйдем. Это наш новый аккаунт (пока). Они распространяют дезинформацию, мы не умерли. Они единственные, кто получил доступ к аккаунту. Не верьте этому. Все, что мы просим, это поделиться этим постов в вашей истории и подписаться на этот аккаунт. Больше обновлений через несколько часов”.



Позже в аккаунте появилось сообщение, о том, что будет начат прямой эфир, как только появится 25 тысяч подписчиков.



