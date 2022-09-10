Новости » Life Style
Смерть королевы: Герцог оставил запись в книге для соболезнований
10.09.2022 21:56 Ольга Белозерова

Смерть королевы: Герцог оставил запись в книге для соболезнований

Президент Израиля Ицхак Герцог и первая леди Михаль Герцог оставили записи в книге для соболезнований в резиденции посла Великобритании в Израиле в связи со смертью королевы Елизаветы II. 

Об этом сообщает "Аруц Шева". 

"От имени государства и народа Израиля я выражаю свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Ее Величества Королевы Елизаветы II, правление которой было знаменательным и историческим. Она была иконой стабильности и маяком нравственности на службе своего народа", - написал Герцог.

Ранее стало известно, что президент Израиля отправится на похороны Елизаветы II, которые пройдут 19 сентября. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы