



Смерть королевы: Герцог оставил запись в книге для соболезнований

Президент Израиля Ицхак Герцог и первая леди Михаль Герцог оставили записи в книге для соболезнований в резиденции посла Великобритании в Израиле в связи со смертью королевы Елизаветы II.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"От имени государства и народа Израиля я выражаю свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Ее Величества Королевы Елизаветы II, правление которой было знаменательным и историческим. Она была иконой стабильности и маяком нравственности на службе своего народа", - написал Герцог.



Ранее стало известно, что президент Израиля отправится на похороны Елизаветы II, которые пройдут 19 сентября.