



Сменил позицию: Фронтмен группы “Звери” спел бойцам РФ в Украине под балалайку

Фронтмен группы “Звери” Роман Билык выступил перед российскими военными в Украине. Об этом сообщил “военкор” Семен Пегов.



На видео Билык в шлеме и бронежилете находится в расположении одного из формирований самопровозглашенной ДНР и наблюдает за пуском снаряда. Затем Роман вместе с гитаристом группы Германом Осиповым поют для российских бойцов под гитару и балалайку.



После вторжения в Украину группа “Звери” опубликовала в Facebook пост, осудив войну. Также Роман высказался против войны в своем Instagram. В настоящий момент оба эти поста недоступны.



В июне группа “Звери” должна была стать хедлайнером на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге, но их выступление отменили после жалобы в прокуратуру на “антивоенную позицию Билыка”.