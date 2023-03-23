Smashbox представил весеннюю коллекцию тинтов для губ и скул
Бренд профессиональной косметики из Лос-Анджелеса Smashbox представляет Halo Sheer to Stay Color Tint - новую коллекцию тинтов для губ и скул в серии Halo.
Новая коллекция включает 6 оттенков в кремовой текстуре, придающих естественный румянец скулам и цвет губам.
Формула новых тинтов содержит комплекс питательных масел и обладает свойствами праймера, обеспечивающего сияющий и стойкий финиш, что позволяет создавать любой макияж – от полупрозрачного и мягкого до вечернего яркого образа.
Тинты находятся в тюбике со скошенным аппликатором для удобного нанесения на губы.
В чем же преимущества нового веганского продукта?
Он обогащен комплексом масел для эффекта праймера (подсолнечное, жожоба, абрикосовое).
Степень покрытия - от легкой до средней, идеально растушевывается.
Матовое покрытие, похожее на пудру, преломляет свет и помогает создать сияющий и свежий образ с эффектом Photoshop. Не испытывалось на животных.
Как использовать новый продукт?
Для создания легкого весеннего образа нанесите чистым пальцем на губы и растушуйте на скулах. Вы можете добавить еще один слой, чтобы получить более насыщенный оттенок.
Вы можете использовать нашу кисть для макияжа и с ее помощью растушевать тинт на скулах.
Совет от студии: чтобы завершить образ, используйте палетку The Cali Contour для актуального контуринга.
Цена 149 шек.
Стартовая цена до конца апреля - 127 шекелей (в магазинах Smashbox и на интернет-сайте бренда).
Можно найти в магазинах Smashbox, сетях «April», «Суперфарм», «Машбир» и «ВЕ», а также на сайте www.Smashbox.store