



Smashbox представил весеннюю коллекцию тинтов для губ и скул

Бренд профессиональной косметики из Лос-Анджелеса Smashbox представляет Halo Sheer to Stay Color Tint - новую коллекцию тинтов для губ и скул в серии Halo.



Новая коллекция включает 6 оттенков в кремовой текстуре, придающих естественный румянец скулам и цвет губам.



Формула новых тинтов содержит комплекс питательных масел и обладает свойствами праймера, обеспечивающего сияющий и стойкий финиш, что позволяет создавать любой макияж – от полупрозрачного и мягкого до вечернего яркого образа.







Тинты находятся в тюбике со скошенным аппликатором для удобного нанесения на губы.



В чем же преимущества нового веганского продукта?



Он обогащен комплексом масел для эффекта праймера (подсолнечное, жожоба, абрикосовое).



Степень покрытия - от легкой до средней, идеально растушевывается.



Матовое покрытие, похожее на пудру, преломляет свет и помогает создать сияющий и свежий образ с эффектом Photoshop. Не испытывалось на животных.







Как использовать новый продукт?



Для создания легкого весеннего образа нанесите чистым пальцем на губы и растушуйте на скулах. Вы можете добавить еще один слой, чтобы получить более насыщенный оттенок.



Вы можете использовать нашу кисть для макияжа и с ее помощью растушевать тинт на скулах.



Совет от студии: чтобы завершить образ, используйте палетку The Cali Contour для актуального контуринга.

Цена 149 шек.







Стартовая цена до конца апреля - 127 шекелей (в магазинах Smashbox и на интернет-сайте бренда).



Можно найти в магазинах Smashbox, сетях «April», «Суперфарм», «Машбир» и «ВЕ», а также на сайте www.Smashbox.store

