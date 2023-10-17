



Служба тыла обновила распоряжение о работе школ и детсадов

Служба тыла обновила распоряжение относительно занятий в школах и работы детских садов.



С 18 октября разрешено проводить занятия в школах и детсадах в центре Израиля.



В Иерусалиме, Гуш-Дане и Шфеле можно выходить на учебу только при условии, что там предусмотрены бомбоубежища. Если укрытий нет в пределах досягаемости - учеба будет проходить в онлайн-режиме.



В приграничных с Газой районах, а также вдоль северной границы разрешено только дистанционное обучение.