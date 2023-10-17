Служба тыла обновила распоряжение о работе школ и детсадов
Служба тыла обновила распоряжение относительно занятий в школах и работы детских садов.
С 18 октября разрешено проводить занятия в школах и детсадах в центре Израиля.
В Иерусалиме, Гуш-Дане и Шфеле можно выходить на учебу только при условии, что там предусмотрены бомбоубежища. Если укрытий нет в пределах досягаемости - учеба будет проходить в онлайн-режиме.
В приграничных с Газой районах, а также вдоль северной границы разрешено только дистанционное обучение.