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Служба тыла обновила распоряжение о работе школ и детсадов
17.10.2023 21:26 Алина Груднева

Служба тыла обновила распоряжение о работе школ и детсадов

Служба тыла обновила распоряжение относительно занятий в школах и работы детских садов.

С 18 октября разрешено проводить занятия в школах и детсадах в центре Израиля.

В Иерусалиме, Гуш-Дане и Шфеле можно выходить на учебу только при условии, что там предусмотрены бомбоубежища. Если укрытий нет в пределах досягаемости - учеба будет проходить в онлайн-режиме.

В приграничных с Газой районах, а также вдоль северной границы разрешено только дистанционное обучение.

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