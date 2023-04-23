



Служба эмоциональной помощи ERAN отмечает рост числа звонков на 30%

ERAN, крупнейшая в Израиле служба скорой эмоциональной помощи, сообщает, что в преддверии Дня памяти на этой неделе количество звонков увеличилось на 30%.



Общенациональная напряженность, связанная с правительственными планами реформы судебной системы, усугубляет и без того трудные времена для тех, кто потерял близких в войнах или террористических атаках.



По словам доктора Шири Дэниелс, исполнительного директора по консультированию ERAN, звонки поступают от людей, потерявших близких или страдающих посттравматическим стрессовым расстройством, ветеранов ЦАХАЛа, страдающих психическими травмами, военнослужащих действительной службы, потерявших товарищей, и родителей, чьи дети могут вот-вот погибнуть или быть призванными в армию.



"Кроме того, в этом году мы имеем дело с отсутствием определенности из-за политической и социальной ситуации, которая вызывает у многих людей крайнюю тревогу и стресс. Люди не спят, потому что боятся за свое будущее и будущее страны. Некоторые опасаются, что война может начаться в любой момент", — говорит Дэниелс.



Семьи погибших выражают опасение, что священные традиции посещения могил павших будут нарушены конфликтами из-за запланированных церемоний, выступлениями политиков и возможными протестами на кладбищах.



"Я нахожусь в разгаре битвы за свой дом и свое психическое благополучие", — сказал один из звонивших.

