



Слухи о скором разводе Собчак

Блогер Лена Миро заявила, что режиссер Константин Богомолов уйдет от журналистки Ксении Собчак. Она уверена, что совсем скоро пара разведется. Об этом она написала в своем микроблоге.



До этого Миро не могла предсказать новую пассию режиссера. Но теперь у нее есть ответ на этот вопрос.



«Нет, ни для кого не секрет, что Богомолов и Собчак разведутся. Но с кем останется Костя — меня мучил этот вопрос. А теперь, как мне кажется, тема закрыта», — написала она.



Миро отметила, что «Дашка» посимпатичнее нынешней пассии Богомолова Ксении Собчак. Кроме того, она делает сама шаг навстречу. Вероятно, в данном случае речь идет о бывшей супруге режиссера, актрисе Дарье Мороз, с которой у Богомолова есть общая дочь Анна.