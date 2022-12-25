



Слухи о романе Маши Распутиной с Филиппом Киркоровым

Муж Маши Распутиной Виктор Захаров прокомментировал слухи о романе своей супруги и певца Филиппа Киркорова. Как предположили журналисты, совместное творчество в песне «Розы чайной» могло способствовать романтическим отношениям между исполнителями.



Маша Распутина подогрела версию о прошлом романе с Киркоровым, рассказав в беседе с Борисом Корчевниковым, что исполнитель был влюблен в нее в молодости. Фанаты сразу продолжили эту историю, но супруг Распутиной опроверг любые предположения в беседе с изданием «Абзац».



«Это смешно и некрасиво. Какой роман может быть у Марии с Киркоровым? Никакого романа не было. Спели "Чайную розу" – и все. Она со мной уже 23 года», – заявил супруг певицы.